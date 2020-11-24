На Украине возобновили одноразовые соцвыплаты, остановленные на период карантина

КИЕВ, 24 ноября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в госбюджет на 2020 год, который возобновляет приостановленное ранее в связи с пандемией коронавируса финансирование ряда пособий и других видов государственной помощи. Об этом во вторник сообщила пресс-служба правительства на своем официальном сайте.

"Документом, в частности, устраняется ограничение по финансированию Фондом социального страхования Украины в период действия карантина одноразовых страховых выплат в случае утраты трудоспособности или смерти пострадавшего на производстве", - говорится в сообщении.

Кроме того, закон восстанавливает оплату ухода за лицами с инвалидностью, лекарств и санаторно-курортного лечения для таких людей, а также для пострадавших на производстве, финансирование реабилитации лечения работающих после перенесенных заболеваний и травм.

Закон о приостановке финансирования этих статей расходов госбюджета на 2020 год датирован 14 апреля, с 18 апреля по его требованию Фонд социального страхования прекратил такого рода выплаты. Однако 3 ноября Верховная рада законодательно возобновила эти выплаты. Новый закон вступит в силу в среду.

В ближайшее время, как пообещал во вторник Зеленский, в парламент будут поданы новые законопроекты, направленные на экономическую поддержку граждан и бизнеса на период карантина. В них будет предложена помощь в размере 8 тыс. гривен ($281) физическим лицам - предпринимателям, а также наемным работникам, чья деятельность была остановлена в связи с введением ограничительных мер в период пандемии. Кроме того, инициатива будет включать налоговые каникулы.

По состоянию на утро вторника на Украине зафиксировано 12 287 новых случаев заражения коронавирусом. За все время пандемии в стране общее число зарегистрированных инфицированных достигло 647 976, из них 11 263 летальных случаев, 299 358 человек выздоровели. С 17 марта в стране введен карантин. С 1 августа были введены правила адаптивного карантина, когда регионы поделили на четыре зоны, где в зависимости от эпидемической ситуации действовали разные ограничения. С 11 ноября такое зонирование было отменено, кабмин установил по всей стране одну зону - оранжевую - и ввел так называемый карантин выходного дня.