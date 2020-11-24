Совет парламента Армении обратится в КС с просьбой лишить Царукяна депутатского мандата

ЕРЕВАН, 24 ноября. /ТАСС/. Совет парламента Армении во вторник в ходе закрытого заседания принял решение удовлетворить ходатайство Комиссии по предотвращению коррупции и обратится в Конституционный суд с просьбой рассмотреть вопрос лишения депутатского мандата лидера партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна.

"Это было политическое решение. Все 10 представителей правящего блока "Мой шаг" проголосовали за обращение в КС для рассмотрения вопроса о лишении Царукяна мандата", - отметил журналистам секретарь фракции "Процветающая Армения" Арман Абовян.

Комиссия по предотвращению коррупции считает, что, несмотря на запрет заниматься предпринимательской деятельностью, Гагик Царукян, будучи депутатом, лично руководил своими бизнес-структурами. Сам оппозиционный политик неоднократно заявлял, что передал свои компании в доверительное управление.

КС Армении рассмотрит вопрос лишения Царукяна депутатского мандата в течение 30 дней.