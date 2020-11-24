На конференции по Афганистану получил поддержку курс Кабула на мирное урегулирование

ЖЕНЕВА, 24 ноября. /ТАСС/. Страны - участницы Женевской международной конференции по Афганистану (23-24 ноября) позитивно оценили курс на мирное урегулирование в стране и экономическое развитие. В опубликованном во вторник итоговом коммюнике они заявили о приверженности оказанию Кабулу поддержки на пути к миру и процветанию.

"На конференции участники вновь заявили о своей долгосрочной приверженности оказанию поддержки Афганистану, заключающейся в использовании исторической возможности на его пути к миру, процветанию и самодостаточности", - отмечается в документе. Подчеркивается, что устойчивый мир может быть достигнут только посредством мирного процесса, который проводят сами афганцы при поддержке международного сообщества. Форум приветствовал начавшиеся 12 сентября в Дохе (Катар) мирные переговоры, а также усилия в этом направлении, предпринимаемые "региональными и международными партнерами Афганистана".

В коммюнике из 19 пунктов отмечено также большое значение приверженности афганского правительства идее "единого, суверенного, мирного и демократического" государства. Говорится об "исключительной важности безопасности и стабильности для устойчивого развития", а также о необходимости поддержки Кабула со стороны мирового сообщества. Участники конференции выразили вместе с тем глубокую обеспокоенность "продолжающимся высоким уровнем насилия", "угрозой терроризма" в Афганистане и регионе, присутствием на территории страны террористических группировок, таких как "Исламское государство" и "Аль-Каида" (запрещены в РФ).

Конференция по Афганистану проходила в онлайн-формате под председательством правительств Афганистана и Финляндии, а также ООН с участием представителей 66 стран и 32 международных организаций. Главная цель форума состояла в обсуждении ключевых ориентиров развития страны и оказании ей содействия со стороны мирового сообщества на 2021-2024 годы.

Россия после успешного завершения межафганского переговорного процесса готова оказывать содействие постконфликтному развитию в Афганистане как в традиционных областях сотрудничества, так и по новым направлениям. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в своем видеообращении.

В свою очередь Евросоюз информировал, что, несмотря на экономические потери от пандемии, сохранит программу финансирования правительства Афганистана на уровне €1,2 млрд на ближайшие четыре года. Ряд государств также объявили о финансовом содействии. В частности, Япония готова предоставить $720 млн, Германия - до €430 млн, Нидерланды - до €200 млн.