Трамп продлил режим чрезвычайного положения в отношении Никарагуа

ВАШИНГТОН, 24 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп во вторник продлил на один год срок действия режима чрезвычайного положения в отношении Никарагуа с односторонними санкциями против этой страны. Об этом говорится в распространенном сообщении пресс-службы Белого дома. Трамп направил уведомление в Конгресс о продлении исполнительного указа от 27 ноября 2018 года.

В документе говорится, что "ситуация в Никарагуа, включая насилие, которым правительство Никарагуа ответило на протесты, начавшиеся 18 апреля 2018 года, систематический демонтаж и подрыв демократических институтов, верховенства закона, применение неизбирательного насилия и репрессий в отношении гражданских лиц, а также коррупция, которая приводит к дестабилизации экономики Никарагуа, продолжает представлять чрезвычайную угрозу интересам национальной безопасности и внешней политики США".

"Поэтому я продлеваю на год режим чрезвычайного положения, объявленный исполнительным указом 13851, о ситуации в Никарагуа", - отмечается в тексте.

В Никарагуа в 2018 году прошла серия приведших к человеческим жертвам протестов против социальных реформ президента Даниэля Ортеги. В дальнейшем противостояние правительства и оппозиции продолжилось на политическом уровне. США на этом фоне ввели ряд санкций против властей Никарагуа.