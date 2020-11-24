Турция пообещала ответить на попытку обыскать грузовое судно в Средиземном море

АНКАРА, 24 ноября. /ТАСС/. Турция пообещала во вторник ответить на попытку военных Бундесвера обыскать турецкое грузовое судно Rosaline A в Средиземном море как на земле, так и в правовом аспекте.

"Турция ответит на действия против турецкого судна в рамках операции "Ирини" как на земле, так и в правовой и политической плоскостях", - приводит агентство Anadolu заявление министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.

Между тем ранее внешнеполитическая служба ЕС сообщила, что командование военно-морской операции ЕС "Ирини" в Средиземном море официально уведомило Турцию о намерении досмотреть судно под флагом этой страны около берегов Ливии за пять часов до высадки на корабль, вызвавшей новый инцидент с Анкарой.

Новый инцидент

В понедельник издание Der Spiegel со ссылкой на источники сообщило, что Турция воспрепятствовала проведению Бундесвером проверки подозрительного турецкого судна в рамках операции "Ирини". Турецкое грузовое судно Rosaline A было остановлено в воскресенье немецким фрегатом "Гамбург" в 200 км севернее ливийского города Бенгази. Бундесвер получил данные, что на нем могли находиться оружие и боеприпасы. Военные Бундесвера уже поднялись на борт Rosaline A, как неожиданно Анкара сообщила ЕС, что не согласна на проведение проверки. Немецким военным пришлось прекратить ее и вернуться на "Гамбург". Судно беспрепятственно направилось дальше к Ливии.

"Ирини" была запущена с 1 апреля. В частности, в соответствии с резолюцией 2292 Совета Безопасности ООН, миссия сможет проводить в открытом море у берегов Ливии инспекции судов, подозреваемых в перевозке оружия или связанных с ним материалов в арабскую страну и из нее.

Во вторник министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что обвинения Анкары в незаконной попытке досмотра немецкими военными турецкого судна Rosaline A не имеют под собой оснований. Тем не менее министр подчеркнула, что "для Германии Турция, как и прежде, является важным партнером по НАТО". По ее мнению, если бы Анкара не входила в альянс, ситуация в регионе была бы еще более сложной, в том числе для соседей Турции.

Министерство иностранных дел Турции вызвало в понедельник послов ЕС и Италии, а также поверенного в делах Германии. Им была передана нота протеста, в которой турецкая сторона заявила, что эти страны в рамках операции "Ирини" попытались обыскать судно Rosaline A "без явного разрешения" Анкары. В ноте также отмечается, что инцидент противоречит нормам международного права.