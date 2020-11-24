Спикер ливийского парламента прибыл на переговоры в Москву

КАИР, 24 ноября. /ТАСС/. Спикер Палаты представителей (ПП, избранный постоянный парламент) Ливии Акила Салех прибыл во вторник с официальным визитом в Москву по приглашению российской стороны, чтобы обсудить политическое урегулирование кризиса в стране. Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальной странице ливийского законодательного органа.

"Спикер Палаты представителей прибыл сегодня, во вторник, в российскую столицу Москву с официальным визитом по приглашению властей России", - отмечается в нем.

По словам официального представителя парламента Абдаллы Блехика, слова которого приводятся на сайте, Салех "начал свой визит со встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым". "На ней обсуждаются события в Ливии и регионе, пути выхода из ливийского кризиса, а также роль международного сообщества и российских властей в прекращении кризиса", - отметил он.

Как указал ранее ТАСС советник спикера ПП по СМИ Фатхи аль-Марими, Салех, в частности, намерен рассмотреть итоги прошедшего в Тунисе Форума политического диалога и другие встречи, которые имеют место как внутри, так и за пределами страны. "Роль России в политическом урегулировании ливийского кризиса очень важна, - подчеркнул он. - Россия - великая и влиятельная страна, и с самого начала она работает над тем, чтобы помочь ливийцам вступить в диалог посредством прямых контактов со всеми сторонами, а также через международные форумы и в рамках двусторонних отношений с дружественными странами".

По словам аль-Марими, "лучшим подтверждением" успешности политического трека будет "реализация того, что было согласовано по различным направлениям в рамках договоренностей Берлинской конференции, Каирской декларации и усилий миссии ООН по урегулированию с целью достижения консенсуса между ливийцами".

Обстановка в Ливии

В Ливии несколько лет параллельно существуют два органа исполнительной власти - Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа в Триполи и временный кабмин, пользующийся поддержкой парламента и Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара. Последний начал в апреле 2019 года наступление на столицу, в ответ на что триполийский кабмин мобилизовал все подконтрольные ему формирования, официально обратившись за помощью к Турции на основании подписанного с ней меморандума о военном сотрудничестве. После этого при активной поддержке Анкары ему удалось вернуть контроль над рядом захваченных хафтаровцами территорий. На этом фоне все официальные контакты противоборствующих сторон полностью прекратились, а попытки усадить их за один стол до недавнего времени не приводили к желаемым результатам.

В начале сентября представители враждующих лагерей впервые за долгое время начали прямые переговоры в марокканской Бузнике, обсуждая распределение суверенных постов. После этого они проводились в Каире, швейцарском Монтрё по политическому и экономическому трекам и Хургаде, где встречались военные и силовики сторон.

23 октября в Женеве участники Совместного военного комитета "5+5" (по пять военных от формирований ПНС и ЛНА) подписали соглашение о постоянном прекращении огня, позднее закрепив сделку во время проходивших уже на ливийской территории встреч. В итоге сохранявшееся относительное спокойствие на линиях соприкосновения и договоренности военных открыли путь для проведения Форума политического диалога, который проходил в пригороде тунисской столицы Гаммарте под патронажем Миссии ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ) с 9 по 15 ноября.

13 ноября исполняющая обязанности спецпосланника генсека ООН, глава МООНПЛ Стефани Уильямс заявила, что участники диалога согласились провести общенациональные выборы 24 декабря 2021 года. Между тем позднее миссия объявила о приостановке тунисского диалога, и, как сообщалось, он завершился без каких-либо договоренностей о механизмах формирования единой исполнительной власти - обновленного Президентского совета и Правительства национального единства. Известно, что делегаты из-за возникших противоречий не смогли согласовать имена тех, кто возглавит страну в переходный период.

Позднее Уильямс заявила о том, что участники Форума проведут второй раунд в формате видеоконференции (начался 23 ноября), договорившись продолжить диалог "на онлайн-платформах, чтобы урегулировать спорные вопросы".