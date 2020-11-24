Белорусская ассоциация журналистов сообщила о пропаже корреспондента "Белсата"

МИНСК, 24 ноября. /ТАСС/. Белорусская ассоциация журналистов сообщила, что корреспондент вещающего на Белоруссию польского телеканала "Белсат" Игорь Ильяш во вторник пропал без вести в Минске.

"Более двух часов назад он должен был прийти на встречу, но так и не появился, его телефоны отключены. Коллеги приехали к его дому: там никого нет, свет не горит", - говорится в сообщении в Telegram-канале ассоциации. Кроме того, по информации профорганизации, брат Ильяша сообщил ее представителям, что нашел в его квартире протокол об изъятии техники.

В ассоциации также уточнили, что Ильяш - муж журналистки "Белсата" Катерины Андреевой. Ее задержали 15 ноября во время съемок акции протеста у так называемой Площади перемен в районе улицы Червякова в Минске. Андреевой назначен арест сроком на два месяца по обвинению в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок.

Представители белорусских властей ситуацию с Ильяшем пока не прокомментировали.

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы. Согласно данным ЦИК, победу на них со значительным отрывом одержал Александр Лукашенко. Второе место заняла Светлана Тихановская, которая не признала результаты выборов. Сразу после подведения итогов голосования в Белоруссии начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка.