Байден уверен, что Аврил Хейнс на посту директора нацразведки будет говорить ему правду

НЬЮ-ЙОРК, 24 ноября. /ТАСС/. Первая женщина, выдвинутая на пост директора национальной разведки - Аврил Хейнс - снискала себе репутацию деятеля, не боящегося сказать правду. Об этом заявил во вторник Джозеф Байден, объявивший о своем избрании на пост президента, выступая в Уилмингтоне (штат Делавэр) на церемонии представления членов его будущей администрации.

"Самое главное в том, что если она узнает об угрозе, приближающейся к нашим берегам - будь то новая пандемия или иностранное вмешательство в наши выборы, она без устали будет поднимать тревогу до тех пор, пока не будут предприняты действия", - заявил он.

По словам Байдена, на пост директора национальной разведки он выбрал "не политика и не общественного деятеля, а профессионала". "Она занимала пост заместителя директора ЦРУ, пост заместителя помощника президента по национальной безопасности в администрации Барака Обамы, - напомнил Байден. - Она снискала себе репутацию деятеля, решительно отстаивающего правду перед теми, кто принимает политические решения".