СМИ: заседание суда по делам Нетаньяху с участием премьера перенесено на январь 2021 года

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 ноября. /ТАСС/. Представление доказательной базы по трем делам против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Окружном суде Иерусалима передвинуто по просьбе его адвокатов на месяц и начнется не в январе, как планировалось ранее, а в феврале 2021 года, а следующее заседание, на котором необходимо будет присутствие премьера, перенесено с 6 декабря 2020 года на 4 января 2021 года. Об этом сообщает во вторник государственное израильское радио Kan.

По данным радиостанции, заседание по делам главы кабмина в Окружном суде Иерусалима 6 декабря состоится, но будет носить технический характер. Премьер до сих пор присутствовал только на первом заседании в Окружном суде в Иерусалиме 24 мая 2020 года, где он в соответствии с установленным порядком сообщил судьям, что понимает суть предъявляемых ему обвинений. До того, как зайти в зал суда, Нетаньяху заявил журналистам, что дела, по которым его обвиняют в злоупотреблениях и коррупции, сфабрикованы ради отстранения от власти в стране представителей правых. С тех пор состоялись еще несколько заседаний, все они носили технический характер, а премьер был представлен на них адвокатами.

Генпрокурор Израиля Авихай Мандельблит 21 ноября 2019 года заявил, что решил предъявить Нетаньяху обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием по трем делам. Обвинительные заключения были переданы в Окружной суд Иерусалима 28 января 2020 года. Как сообщила тогда канцелярия генпрокурора, это было сделано "в соответствии с законом" после того, как сам премьер ранее в тот же день отозвал поданную в Кнессет (парламент) просьбу о предоставлении ему иммунитета против уголовного преследования.

В рамках наиболее резонансного дела следствие считает, что Нетаньяху предоставлял телекоммуникационной компании "Безек" преференции в обмен на положительное освещение деятельности его кабинета связанным с ней информационным порталом "Уалла". По этому делу ему предъявлены обвинения в коррупции, по двум другим делам премьера обвиняют в мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием.