СМИ: следующие слушания в Стамбуле по убийству саудовского журналиста пройдут в марте

АНКАРА, 24 ноября. /ТАСС/. Следующее судебное заседание в Стамбуле по делу об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи пройдет 10 марта. Об этом сообщила во вторник газета Milliyet.

Соответствующее решение принял во вторник 11-й Суд Стамбула по особо тяжким преступлениям.

Первое заседание по этому делу состоялось ранее в этот день в суде в районе Чаглаян. Турецкая прокуратура обвиняет 20 подданных Саудовской Аравии, причастных к преступлению. Суд провел заочное рассмотрение дела, на котором также присутствовала спецдокладчик ООН по вопросу внесудебных казней Аньес Калламар.

Журналист, известный своими критическими статьями о политике Эр-Рияда, с 2017 года проживал в США, где сотрудничал с газетой The Washington Post. Он пропал при посещении генерального консульства своей страны в Стамбуле 2 октября 2018 года. 20 октября саудовские власти сообщили, что Хашкаджи был убит в здании дипломатической миссии в результате конфликта. Мировое сообщество осудило это преступление, призвав Эр-Рияд провести прозрачное расследование.

Окончательные приговоры по делу об убийстве Хашкаджи были оглашены 7 сентября в Саудовской Аравии. Как сообщил тогда телеканал Al Arabiya со ссылкой на генеральную прокуратуру королевства, пять человек приговорены к 20 годам тюрьмы каждый, еще один обвиняемый получил 10 лет тюремного заключения, двое - по семь лет лишения свободы. Приговоры окончательные и подлежат незамедлительному исполнению, указала генпрокуратура. Уголовное дело объявлено "закрытым в частном и публичном порядке".

Однако Турция не удовлетворена вынесенным в Саудовской Аравии окончательным приговором и призывает королевство сотрудничать с продолжающимся в Турции расследованием убийства.