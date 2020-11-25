СМИ: полиция задержала бывшего руководителя словацкой контрразведки

ПРАГА, 25 ноября. /ТАСС/. Экс-глава Словацкой информационной службы (контрразведки) Любомир Арпаш во вторник был задержан полицией по делу о коррупции и злоупотреблении служебным положением, по которому проходят взятые ранее под стражу экс-президент словацкой полиции Тибор Гашпар и бывший руководитель Национального агентства криминалистики Петер Грашек. Об этом сообщило Словацкое радио со ссылкой на пресс-секретаря Специального управления прокуратуры страны Яну Тюкюлыову.

Кроме Арпаша были задержаны еще четыре бывших и действующих высокопоставленных силовика. Полицейская операция прошла под кодовым названием "Вавилон". Задержанным предъявлены обвинения. Если судом будет доказана их вина, им грозят длительные сроки заключения.

В Словаки задержания силовиков, некоторым из которых предъявлены, в частности, обвинения в создании организованной преступной группировки, активно проводятся с начала ноября. У следствия имеется информация о причастии высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов к тяжким уголовным преступлениям.

Многие из подозреваемых силовиков покинули высокие посты после убийства 21 февраля 2018 года словацкого журналиста-расследователя Яна Куциака. Он вскрыл коррупционные схемы во властных структурах, что привело к общественно-политическому кризису в республике и отставке с поста премьера Словакии лидера социал-демократов Роберта Фицо.