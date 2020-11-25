Более 40 ведущих политиков примут участие в конференции "Средиземноморские диалоги"

РИМ, 25 ноября. /ТАСС/. Более 40 высокопоставленных политических деятелей, включая главу МИД РФ Сергея Лаврова, примут участие в шестой международной конференции "Средиземноморские диалоги", организованной Итальянским институтом международных политических исследований (ISPI) при поддержке МИД Италии. Мероприятие, переведенное в онлайн-формат, откроется в среду и продлится до 4 декабря с перерывом на выходные, сообщается на сайте конференции.

Конференция этого года проходит под общим названием "После COVID-19: поиск решений для времен после пандемии" и, по традиции, будет в основном посвящена кризисным ситуациям в Средиземноморском регионе. Однако к основным вызовам безопасности, которые затрагиваются в дискуссиях, добавится тема санитарных рисков и противостояния им. Особый разрез получат темы обострения миграционных рисков, экономических и социальных кризисов на фоне пандемии.

В программе форума запланированы пленарные заседания, в которых примут участие представители локального руководства на уровне мэров и губернаторов из разных стран, презентации докладов экспертного сообщества, а также дискуссии с участием профильных представителей правительств стран Средиземноморского региона. Специальные "диалоги" посвящены выступлениям министров. Выступление Лаврова запланировано на 4 декабря.

Помимо главы российского МИД, в конференции примут участие министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, еврокомиссар по экономической и валютной политике Паоло Джентилони, министр иностранных дел Индии Субраманиям Джайшанкар, специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу Николай Младенов. По традиции, на римской конференции широко представлены правительства Ближневосточного региона и государств Персидского залива. На открытии конференции выступит министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо, а закроет форум премьер-министр Джузеппе Конте. Все выступления и дискуссии будут проводиться на цифровой платформе конференции в интернете.

Международная конференция высокого уровня "Средиземноморские диалоги" за годы своего существования приобрела статус одной из ведущих мировых площадок для обмена мнениями о международных проблемах и региональных кризисах. На римской конференции обсуждались самые острые международные темы: конфликты в Сирии, Ливии, Йемене. Дискуссии всегда сопрягались с аспектами, влияющими на жизнь гражданского общества в этих странах, а также с вопросами обеспечения развития.

Лавров является постоянным участником конференции с первого года ее проведения. Обычно в Риме на полях конференции российский министр проводил ряд встреч со своими коллегами, а также совершал рабочий визит в Италию. В этом году пандемия диктует новые условия, однако римская площадка остается возможностью донести позиции по основным вопросам геополитики, говорят ее организаторы.