Спикер парламента Ливии надеется, что выборы главы государства состоятся в конце 2021 года

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Спикер ливийской Палаты представителей (ПП, избранный постоянный парламент) Акила Салех рассчитывает, что выборы главы государства пройдут в конце следующего года. Об этом он заявил во вторник на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, видеозапись которой размещена на сайте дипведомства.

"Что касается выборов, в том числе выборов главы ливийского государства, то они, надеюсь, состоятся в конце 2021 года. Сейчас необходимо только достичь консенсуса, договоренности между противоборствующими сторонами, чтобы каждая сторона обеспечила стабильность и спокойную обстановку в своем регионе, и потом мы все договоримся. Мы, естественно, решительно настроены на то, чтобы форсировать этот процесс и обеспечить новую власть без задержек", - сказал Салех.

Он отметил, что ситуация в Ливии стала улучшаться. "Между западом и востоком [страны] совершаются авиарейсы, нефть экспортируется, движение, в принципе, уже лучше налажено между западом и востоком. И поэтому у нас нет другого выбора, кроме как в ближайшее время сформировать органы власти, чтобы объединить государственные структуры и обеспечить защиту прав наших соотечественников. Это наш единственный выбор", - подчеркнул Салех.

По его словам, в ПП ожидали, что на недавно прошедшем Форуме политического диалога в Тунисе завершится процесс формирования новых органов, но "произошло вмешательство тех, кто не хочет выхода Ливии из кризиса, что затормозило этот процесс".

Двусторонние связи

Вместе с тем спикер парламента дал высокую оценку роли России в урегулировании ливийского кризиса, а также подтвердил приверженность продвижению двусторонних связей. "Мы со своей стороны вам, господин министр, подтверждаем приверженность тому, о чем заявляли, в том числе полную приверженность развитию российско-ливийских отношений. Совершенно точно заверяем вас, что мы обеспечим сохранность российских интересов в Ливии. Нас связывают исторические отношения, мы подтверждаем, что эти отношения продолжатся и мы их будем сохранять", - добавил Салех.

Обстановка в Ливии

В стране уже долгое время параллельно существуют два органа исполнительной власти: Правительство национального согласия Фаиза Сарраджа в Триполи вместе с возглавляемым им же Президентским советом (исполняет роль главы государства) и происламистским Высшим государственным советом (выполняет исключительно консультативные функции), а также восточный кабинет министров, поддерживаемый ПП и Ливийской национальной армией фельдмаршала Халифы Хафтара.

С 9 по 15 ноября в пригороде тунисской столицы Гаммарте под патронажем Миссии ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ) проходил Форум политического диалога.

13 ноября исполняющая обязанности спецпосланника генерального секретаря ООН, глава МООНПЛ Стефани Уильямс заявила, что участники встречи согласились провести общенациональные выборы 24 декабря 2021 года. Между тем позднее миссия объявила о приостановке тунисского диалога, и, как сообщалось, он завершился без каких-либо договоренностей о механизмах формирования единой исполнительной власти - обновленного Президентского совета и Правительства национального единства. Известно, что делегаты из-за возникших противоречий не смогли согласовать имена тех, кто возглавит страну в переходный период. Позднее Уильямс проинформировала, что участники форума проведут второй раунд в формате видеоконференции (начался 23 ноября), договорившись продолжить диалог "на онлайн-платформах, чтобы урегулировать спорные вопросы".