Госдеп отказался сообщить, готовятся ли визиты чиновников США на Тайвань

ВАШИНГТОН, 25 ноября. /ТАСС/. Заместитель госсекретаря США по вопросам обеспечения экономического роста и энергетической безопасности, а также охраны окружающей среды Кит Крак во вторник отказался сообщить, идет ли подготовка визитов американских должностных лиц на Тайвань в ближайшие месяцы. При этом во время телефонного брифинга для журналистов сотрудник Госдепа отметил, что США ожидают продолжения партнерства с Тайбэем в рамках экономического диалога, первый раунд которого состоялся в Вашингтоне 20 ноября.

Сам Крак в середине сентября посещал Тайвань. Как напомнил в ходе брифинга дипломат, поводом для его поездки стало участие в церемонии в память о бывшем главе тайваньской администрации Ли Дэнхуэе. "У нас были обсуждения относительно экономического диалога, они достигли своей кульминации в прошлую пятницу. <...> Думаю, вы увидите продолжающееся партнерство в этом с Тайванем. Я не собираюсь спекулировать относительно того, кто еще может поехать [туда], это было бы неуместным", - сказал Крак, отвечая на вопрос одного из журналистов о том, планируются ли визиты каких-либо еще американских чиновников высокого ранга на Тайвань в ближайшее время.

"Но я могу вам сказать, что вопрос, в котором обе партии [США] наиболее едины <...>, - это весь вопрос относительно Коммунистической партии Китая - их экономическая агрессия и другие виды агрессии", - добавил Крак.

В последние месяцы Белый дом на фоне обострения отношений с Пекином из-за ситуации в Гонконге активизировал контакты с Тайбэем. С 9 по 12 августа на Тайване побывал министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар, что вызвало решительные протесты китайских властей. В дни пребывания на Тайване Крака Народно-освободительная армия Китая демонстративно провела военные маневры в зоне Тайваньского пролива. В воскресенье агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что на Тайвань с необъявленным визитом прибыл контр-адмирал ВМС США Майкл Стьюдмэн, курирующий вопросы военной разведки в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя в понедельник эту информацию, заявил, что Соединенным Штатам следует прекратить любые контакты с Тайванем в военной области.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, остров считается одной из китайских провинций.

Соединенные Штаты разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Признавая политику "одного Китая", Вашингтон в то же время продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляет острову вооружения, что вызывает протесты на материке.