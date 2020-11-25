Канада передала Дании руководство небоевой миссией НАТО в Ираке

ОТТАВА, 25 ноября. /ТАСС/. Канадские военные передали датским коллегам бразды правления небоевой миссией НАТО в Ираке, которой с 2018 года руководили генералы Вооруженных сил Канады. Об этом во вторник говорится в сообщении канадского оборонного ведомства.

"Канада передала Дании управление миссией НАТО в Ираке", - заявили в Минобороны. В ведомстве уточнили, что торжественная церемония по передаче полномочий от канадцев датчанам состоялась во вторник в Багдаде.

Решение о создании небоевой миссии НАТО в Ираке было принято членами альянса в июле 2018 года. В задачу натовских инструкторов входит создание в Ираке эффективной системы национальной безопасности и подготовка соответствующих кадров. До ноября 2020 года руководство миссией было возложено на Канаду, которая выделила для этой операции альянса 250 инструкторов. Точный численный состав миссии альянса не сообщался.

Весной 2020 года НАТО частично приостанавливало работу миссии на фоне пандемии.