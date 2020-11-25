Bloomberg: визит главы Агентства по защите окружающей среды США на Тайвань отменили

ВАШИНГТОН, 25 ноября. /ТАСС/. Глава Агентства по защите окружающей среды (EPA) США Эндрю Уилер, планировавший в декабре отправиться с визитом на Тайвань, отменил свою поездку. Об этом сообщило во вторник агентство Bloomberg.

"Из-за насущных приоритетов внутри страны <...> визит Уилера на Тайвань был отложен", - заявил агентству пресс-секретарь EPA Джеймс Хьюитт. Bloomberg не уточняет, означают ли слова Хьюитта, что поездка перенесена на более поздний срок, однако отмечает, что власти Тайваня выразили сожаление в связи с решением американской стороны об отмене визита. Они подчеркнули, что Тайбэй продолжит содействовать организации визитов должностных лиц подобного уровня, а также будет способствовать сотрудничеству по вопросам экологии с новой администрацией США.

По данным Bloomberg, решение об отмене визита было принято, в частности, после оценки потенциальных затрат - из-за опасений, связанных с коронавирусом, Уилер и другие сотрудники EPA должны были отправиться на Тайвань специальным чартерным рейсом.

О готовящемся визите Уилера сообщили 20 ноября ведущие СМИ Тайваня. После появления этой информации МИД КНР выразил Вашингтону решительный протест и пригрозил ответными мерами в случае, если поездка состоится.

В последние месяцы Белый дом на фоне обострения отношений с Пекином из-за ситуации в Гонконге активизировал контакты с Тайбэем. С 9 по 12 августа на Тайване побывал министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар, что вызвало решительные протесты китайских властей. С 17 по 19 сентября Тайбэй посетил заместитель госсекретаря США Кит Крак. Поводом для его визита, который окрестили "эпохальным", стало участие в церемонии в память о бывшем главе тайваньской администрации Ли Дэнхуэе. В дни пребывания американского дипломата на острове Народно-освободительная армия Китая демонстративно провела военные маневры в зоне Тайваньского пролива.

22 ноября агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что на Тайвань с необъявленным визитом прибыл контр-адмирал ВМС США Майкл Стьюдмэн, курирующий вопросы военной разведки в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя в понедельник эту информацию, заявил, что Соединенным Штатам следует прекратить любые контакты с Тайванем в военной области.

Отношения с Тайванем

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, остров считается одной из китайских провинций.

Соединенные Штаты разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Признавая политику "одного Китая", Вашингтон в то же время продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляет острову вооружения, что вызывает протесты на материке.