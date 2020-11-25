Япония выразила Китаю озабоченность в связи с ситуацией вокруг Гонконга и островов Сенкаку

ТОКИО, 25 ноября. /ТАСС/. Правительство Японии выразило Китаю озабоченность в связи с ситуацией вокруг Гонконга, а также в районе островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море, которые являются предметом спора между Токио и Пекином. Об этом сообщил в среду на пресс-конференции генеральный секретарь японского кабинета министров Кацунобу Като, комментируя итоги своей встречи с главой МИД КНР Ван И.

"Я заявил, что мы намерены продолжать выстраивать стабильные отношения с Китаем и вместе вносить вклад в региональное и международное сообщество. Что касается ситуации вокруг островов Сенкаку, то я передал озабоченность в связи с активностью китайских судов в этом районе и призвал китайскую сторону к положительному подходу в данном вопросе. Кроме того, затронув обстановку в Гонконге, я заявил, что мы с озабоченностью следим за этим", - отметил он.

По словам Като, стороны также обсудили проблему японских граждан, похищенных спецслужбами КНДР, ситуацию с коронавирусом и предстоящие в следующем году Олимпийские игры в Токио. Вместе с тем, как заверил генсек правительства, он и Ван И не касались темы возможной поездки в Японию председателя КНР Си Цзиньпина, которая была отложена из-за пандемии коронавируса.

Ван И находится с официальным визитом в Японии. Во вторник он провел переговоры с министром иностранных дел Тосимицу Мотэги. На среду у него запланирована встреча с японским премьером Ёсихидэ Сугой.

Территориальный спор вокруг островов Сенкаку между Японией и Китаем обострился после того, как в сентябре 2012 года Токио объявил об их покупке у частных владельцев. В КНР прошли массовые антияпонские демонстрации. С тех пор китайские корабли постоянно курсируют вблизи спорных островов и периодически совершают демонстративные заходы в прибрежную зону.