Си Цзиньпин передал послание новому премьер-министру Японии

ТОКИО, 25 ноября. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин передал с главой МИД Ван И, который в настоящее время находится с официальным визитом в Японии, послание для нового главы японского правительства Ёсихидэ Суги. Об этом в среду сообщило агентство Kyodo.

Ван И передал послание Суге в ходе их состоявшихся в среду в Токио переговоров. Отмечается, что в своем послании Си Цзиньпин поддержал проведение предстоящих летних Олимпийских Игр в Токио, а также призвал японскую сторону к сотрудничеству в борьбе с распространением коронавируса.

Ван И находится с официальным визитом в Японии. Во вторник он провел переговоры с министром иностранных дел Тосимицу Мотэги, по итогам которых стороны, в частности, договорились возобновить обоюдное сообщение для деловых поездок, приостановленное из-за пандемии, укрепить двустороннее сотрудничество в деле противодействия новому коронавирусу, а также продолжить диалог по ситуации в Восточно-Китайском море, где расположены острова Сенкаку (Дяоюйдао), являющиеся предметом территориального спора между Токио и Пекином.

В апреле этого года ожидался визит Си Цзиньпина в Японию. Однако 5 мая Токио объявил, что он отложен из-за вспышки коронавируса и состоится в новые, удобные для сторон сроки. Председатель КНР не посещал Японию с 2008 года. В то же время, как сообщил журналистам в среду генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като, глава МИД Японии Тосимицу Мотэги и Ван И не касались темы возможности такой поездки.