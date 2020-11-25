Порошенко заявил, что кипрская церковь "де-юре" завершила процесс признания ПЦУ

КИЕВ, 25 ноября. /ТАСС/. Решение Священного синода Кипрской православной церкви о поддержке поминовения архиепископом Кипрским Хризостомом II митрополита Епифания (Думенко) завершает процедуру "признания автокефального статуса" так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом заявил в среду пятый президент Украины, депутат Верховной рады Петр Порошенко.

"Таким образом, была де-юре завершена процедура признания нового - автокефального - статуса Украинской церкви со стороны Кипрской православной церкви, которая была начата ранее", - написал он в Facebook. Порошенко назвал процесс признания статуса ПЦУ "необратимым".

Ранее в среду стало известно, что Священный синод Кипрской православной церкви десятью голосами против семи поддержал поминовение архиепископом Кипрским Хризостомом II митрополита Епифания (Думенко) - главы ПЦУ, за которой Русская православная церковь не признает канонического статуса.

В декабре 2018 года в Киеве представителями Константинопольского патриархата при активном участии украинской власти был проведен объединительный собор, на котором две раскольнические организации - Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь - объявили о создании так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ). 6 января 2019 года патриарх Константинопольский Варфоломей передал главе ПЦУ митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию (Думенко) томос об автокефалии. РПЦ и Украинская православная церковь (УПЦ) считают и томос об автокефалии, и объединительный собор в Киеве канонически ничтожными.