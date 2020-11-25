Премьер Венгрии призвал раздельно решать вопросы бюджета ЕС и верховенства права

БЕРЛИН, 25 ноября. /ТАСС/. Принятие семилетнего бюджета Евросоюза и плана восстановления экономики после пандемии не терпит отлагательств, а вопросы верховенства права могут быть решены позже. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью германскому еженедельнику Die Zeit, выдержки из которого были распространены в среду.

"Оказавшиеся в сложном положении страны хотят быстро получить деньги, так давайте их им предоставим. Другие страны хотят новых правил соблюдения верховенства права. Хорошо, давайте это обсуждать. Но первый вопрос надо решать в срочном порядка, а второй вопрос не требует столь быстрого решения", - сказал Орбан.

Лидеры стран Евросоюза в июле одобрили в Брюсселе компромиссный вариант бюджета ЕС до 2027 года объемом более €1 трлн и фонда восстановления экономики сообщества на €750 млрд. Поддержавшие тогда план и условия его вступления в силу Польша и Венгрия, однако, 16 ноября заблокировали его утверждение. Варшава выступает против привязки выделения странам-членам средств из бюджета ЕС к соблюдению ими принципов верховенства права, а в Будапеште указывают на несогласие с миграционной политикой Брюсселя.

Германская сторона, по мнению Орбана, "могла бы разделять менеджмент в условиях кризиса с дискуссией о верховенстве права". Именно поэтому он считает, что ФРГ несет ответственность за сложившуюся ситуацию. "Мы понимаем это так, что именно при председательстве Германии было решено задним числом отказаться от июльских решений Европейского совета в пользу желаний Европарламента", - считает премьер.