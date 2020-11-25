Документы на проверку кандидатов на посты в администрации Байдена направят в ФБР и Минюст

НЬЮ-ЙОРК, 25 ноября. /ТАСС/. Переходная команда Джозефа Байдена, который, согласно прогнозам ведущих национальных СМИ, стал избранным президентом США, направит в ФБР и в Минюст на проверку документы высокопоставленных сотрудников его будущей администрации. Об этом сообщила в среду помощница Байдена Кейт Бедингфилд в ходе видеобрифинга, транслировавшегося на сайте переходной команды демократа.

"Избранный президент Джозеф Байден объявил о выдвижении первых кандидатов на посты в своей администрации, - отметила она. - Наши юристы провели вчера (24 ноября - прим. ТАСС) встречу с представителями ФБР и министерства юстиции с тем, чтобы начать процесс их проверок. Сегодня после окончательного оформления документов мы направим их в ФБР и министерство юстиции".

По словам Кейт Бедингфилд, сотрудники нынешней администрации "оказали содействие в предоставлении членам переходной команды доступа к необходимым для работы ресурсам, в том числе к правительственным компьютерным сетям". "Сейчас мы обсуждаем с Управлением по общим вопросам администрации [США] возможность аренды дополнительных площадей для размещения наших сотрудников в Уилмингтоне (штат Делавэр) и в Вашингтоне", - добавила она.