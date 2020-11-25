Зеленский попросил Венецианскую комиссию оценить решение КС о недостоверных декларациях

КИЕВ, 25 ноября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Венецианской комиссии Совета Европы с просьбой провести оценку решения Конституционного суда (КС) Украины об отмене электронного декларирования чиновников, повлекшего конституционный кризис. Об этом сообщила в среду пресс-служба офиса украинского президента.

"Президент призывает дать заключение по процедуре ускоренного рассмотрения из-за крайней необходимости поиска сбалансированного решения для выхода из конституционного кризиса", - говорится в письме Зеленского, адресованном главе комиссии Джанни Букиккио.

Глава государства также попросил комиссию оценить "состояние антикоррупционного законодательства Украины после решения КС", а также изучить вопрос "возможного конфликта интересов, соблюдения судом процедуры рассмотрения дела и принятия решения".

На прошлой неделе украинский лидер обсудил ситуацию вокруг суда с послами стран "Большой семерки" и провел телефонный разговор с главой Венецианской комиссии по этому вопросу. Президент заверил собеседников в намерении восстановить до конца года уголовную ответственность за недостоверное декларирование доходов чиновников, отмененную КС.

Конституционный кризис на Украине возник после того, как КС 27 октября признал неконституционной норму об уголовной ответственности за недостоверное декларирование для чиновников. Президент заявил об угрозе нацбезопасности и созвал срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны, после чего внес в Раду законопроект о досрочном прекращении полномочий судей, признании решения о декларировании ничтожным. Эта инициатива была раскритикована Венецианской комиссией как антиконституционная. После этого в парламенте появился целый ряд законопроектов, касающихся работы КС и возобновления норм антикоррупционного законодательства, однако их еще не рассматривали.

5 ноября четверо судей КС отказались принимать участие в пленарных заседаниях, что привело к фактической блокировке работы суда. До 1 декабря, как ожидается, рабочей группой парламента будет согласован законопроект об организации деятельности КС и о возобновлении электронного декларирования.