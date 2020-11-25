США ввели санкции против главы ливийской группировки "Канийят"

ВАШИНГТОН, 25 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты внесли в свой санкционный список лидера ливийской группировки "Канийят", которая, по мнению американских властей, выступает на стороне Ливийской национальной армии (ЛНА). Об этом говорится в распространенном в среду сообщении Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США.

"Управление вводит санкции против Мухаммеда аль-Кани и группировки "Канийят", которые несут ответственность за убийство гражданских лиц, выявленное недавно при обнаружении массовых захоронений в городе Тархуна, пытки и насильственные похищения, - отмечается в тексте. - Аль-Кани и "Канийят" вносятся в санкционный список в соответствии с "Глобальным актом Магнитского" о нарушении прав человека и коррупции в мире".

По данным Минфина, "Канийят" в апреле 2019 года перешло на сторону Ливийской национальной армии вместо Правительства национального согласия. Агентство Reuters утверждает, что Россия на прошлой неделе якобы заблокировала введение санкций СБ ООН против данной группировки.

"Глобальный акт о правах человека им. Магнитского" - принятый в 2016 году американский закон, предусматривающий возможность введения санкций в отношении граждан любого иностранного государства, которые, по мнению Вашингтона, замечены в коррупции и нарушении прав человека.