Членов экономического блока администрации Байдена назовут на будущей неделе

НЬЮ-ЙОРК, 25 ноября. /ТАСС/. Кандидаты на министерские посты в экономическом блоке администрации Джозефа Байдена, который, согласно прогнозам ведущих национальных СМИ, стал избранным президентом США, будут названы на будущей неделе. Об этом сообщила в среду помощница Байдена Кейт Бедингфилд в ходе видеобрифинга, транслировавшегося на сайте переходной команды демократа. По ее словам, отмечаемый в США в четверг День благодарения демократ проведет в кругу семьи.

"День благодарения и пятницу избранный президент [Джозеф Байден] и избранный вице-президент [Камала Харрис] проведут с членами своих семей, и в их графиках не значится каких-либо мероприятий, - сообщила она. - На следующей неделе можно ожидать объявлений о новых кандидатах, которых избранный президент намерен выдвинуть на ключевые посты в своей администрации, включая экономический блок".

Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. Согласно оценкам ведущих американских СМИ, Байден заручился поддержкой более 270 выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над республиканцем Дональдом Трампом в борьбе за пост главы государства. Байден объявил о своей победе на выборах. Баллотирующийся на второй срок Трамп не признал поражения и заявил, что будет обращаться в суды относительно подсчета голосов избирателей, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.