Члены переходной команды Байдена запросили информацию о ходе борьбы с пандемией

НЬЮ-ЙОРК, 25 ноября. /ТАСС/. Брифинги по различным аспектам борьбы с пандемией коронавируса для членов переходной команды Джозефа Байдена, который, согласно прогнозам ведущих национальных СМИ, стал избранным президентом США, состоятся уже в среду. Об этом сообщила в среду помощница Байдена Кейт Бедингфилд в ходе видеобрифинга, транслировавшегося на сайте переходной команды демократа.

"Члены переходной команды Байдена обращаются ко всем ведомствам, участвующим в борьбе с пандемией, а также в аппарат сотрудников Белого дома и запрашивают брифинги по вопросу о том, какие меры предпринимаются в связи с пандемией, - отметила она. - Особое значение имеет осуществляемая администрацией операция "Невероятная скорость" (меры по ускоренной разработке вакцин от коронавируса - прим. ТАСС), а также планы распределения вакцины, меры по проведению тестирования населения и поставки средств индивидуальной защиты". Первые брифинги по этому вопросу, по ее словам, состоятся уже в среду, а следующие - после отмечаемого в четверг в США Дня благодарения.

"Мы не теряем времени, занимаясь этим вопросом, - подчеркнула она. - Наша команда, конечно же, готовилась заняться этими проблемами, но нужна конкретная информация, в первую очередь о планах распределения вакцины и о поставках средств индивидуальной защиты".

По данным Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 12,6 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 260 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.