Разведка США 30 ноября впервые предоставит Байдену секретный отчет

НЬЮ-ЙОРК, 25 ноября. /ТАСС/. Разведывательные службы США в грядущий понедельник впервые предоставят секретный отчет демократу Джозефу Байдену, который объявил о своей победе на президентских выборах в США. Соответствующее заявление сделала в среду советник переходной команды демократа Джен Псаки на брифинге, трансляция которого велась на странице штаба политика в Twitter.

"Как вы могли слышать, мы работаем с аппаратом директора Национальной разведки США и Белым домом над тем, чтобы избранные президент и вице-президент начали получать регулярные отчеты разведслужб, - указала Псаки. - Мы ожидаем, что первый такой брифинг будет проведен в понедельник". При этом, по словам Псаки, старшие советники Байдена уже начали получать некоторую секретную информацию от администрации действующего президента США, республиканца Дональда Трампа.

К настоящему моменту, по словам советника Байдена, сотрудники переходной команды демократа активно проводят консультации с представителями нынешней администрации. Псаки указала, что представители команды демократа провели консультации с представителями 50 комиссий и агентств, действующих при администрации Трампа. "В общей сложности были проведены более 30 виртуальных совещаний. Они носили ознакомительный характер и были проведены с тем, чтобы наладить сотрудничество в период, предшествующий инаугурации (20 января - прим. ТАСС)", - пояснила она.

Во вторник агентство Reuters сообщило со ссылкой на источник в действующей администрации, что Белый дом разрешил разведслужбам предоставлять Байдену регулярные секретные отчеты, которые составляют для главы американской администрации. По сведениям агентства Associated Press, Байден позже подтвердил эти данные, подчеркнув, что сотрудники администрации Трампа "проявили открытость, предложив полный доступ". Байден при этом пояснил, что пока таких сводок не получал.