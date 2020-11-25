Президент Туниса продлил режим чрезвычайного положения в стране до 25 декабря

ТУНИС, 25 ноября. /ТАСС/. Президент Туниса Каис Саид подписал указ о продлении режима чрезвычайного положения на территории всей страны на один месяц с 26 ноября до 25 декабря. Об этом в среду сообщила радиостанция Mosaique FM.

Режим ЧП в Тунисе был введен 24 ноября 2015 года, когда в центре столицы недалеко от зданий министерства внутренних дел и министерства туризма был совершен теракт. В результате нападения террориста-смертника на автобус с президентской охраной погибли 13 человек, еще 20 получили ранения. Действие режима ЧП, изначально введенного на 30 дней, постоянно продлевалось, последний раз - 29 мая 2020 года на 6 месяцев.