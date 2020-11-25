Байден пообещал добиваться защиты женщин от насилия

НЬЮ-ЙОРК, 25 ноября. /ТАСС/. Демократ Джозеф Байден, объявивший о своей победе на выборах президента США, заявил о намерении предпринять все меры для борьбы с насилием в отношении женщин. Об этом он сообщил в среду в Twitter.

"Треть женщин в какой-то момент их жизни подвергается насилию по гендерному признаку, и этот показатель еще выше для темнокожих, лесбиянок и трансгендеров, а также для других представителей уязвимых групп населения, - отметил он. - Пандемия коронавируса привела к тому, что ситуация ухудшилась, поскольку возникла "скрытая пандемия" для многих девушек и женщин, вынужденных находиться в своих домах рядом с теми, кто применяет к ним насилие, и при этом они экономически уязвимы <...>".

"Сегодня, в Международный день предотвращения насилия в отношении женщин, я обещаю положить конец этой эпидемии, - подчеркнул Байден. - Администрация Байдена-Харрис предпримет меры внутри страны и будет участвовать в международных мероприятиях, нацеленных на предотвращение насилия в отношении женщин во всех формах".

Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. Согласно оценкам ведущих американских СМИ, Байден заручился поддержкой более 270 выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над республиканцем Дональдом Трампом в борьбе за пост главы государства. Байден объявил о своей победе на выборах. Баллотирующийся на второй срок Трамп не признал поражения и заявил, что будет обращаться в суды относительно подсчета голосов избирателей, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.