Эксперты: продление ДСНВ с РФ должно стать одним из приоритетов для администрации Байдена

НЬЮ-ЙОРК, 25 ноября. /ТАСС/. Вопрос о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3) с Россией должен стать одним из приоритетных для администрации избранного президента Джозефа Байдена. Об этом говорится в письме 27 экспертов в области контроля над вооружениями, направленном переходной команде Байдена 19 ноября. Текст письма распространило в среду информационное агентство Reuters.

"Совершенно очевидно, что одной из приоритетных задач для новой администрации должно стать достижение до 5 февраля 2021 года соглашения с Россией о продлении ДСНВ на пять лет без предварительных условий, - говорится в обращении. - Еще до дня инаугурации команда избранного президента должна публично выразить заинтересованность в продлении договора на пять лет и назвать специального представителя, который будет готов начать работать с российскими партнерами с самого первого дня".

О ДСНВ

США и Россия подписали ДСНВ в 2010 году. Согласно его условиям, каждая из сторон сокращает свои СНВ таким образом, чтобы через семь лет после вступления документа в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1 550 боезарядов на них, 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ. Договор остается в силе в течение 10 лет (до 5 февраля 2021 года), если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Он также может быть продлен не более чем на пять лет (то есть до 2026 года) по обоюдному согласию сторон.

Москва призывает Вашингтон не затягивать решение вопроса о продлении документа и характеризует его как золотой стандарт в области разоружения. Как указал президент России Владимир Путин в интервью газете Financial Times в июне прошлого года, если и этот договор прекратит существование, "то, по сути, в мире вообще не будет никаких инструментов, сдерживающих гонку вооружений". 16 октября президент РФ предложил продлить ДСНВ как минимум на год без дополнительных условий. По его мнению, это время дает возможность провести содержательные переговоры. В свою очередь МИД РФ заявил о готовности России в случае продления ДСНВ на год вместе с американской стороной заморозить ядерные арсеналы на этот срок при отсутствии дополнительных требований США.