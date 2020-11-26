Президент Румынии ответил на критику из-за открытой поддержки политической партии

БУХАРЕСТ, 26 ноября. /ТАСС/. Президент Румынии Клаус Йоханнис убежден, что глава государства не может быть членом партии, но это не значит, что он не может высказываться по политическим вопросам. Такое мнение он выразил на пресс-конференции в среду, отвечая на упреки журналистов в том, что в ходе проходящей в стране предвыборной кампании он открыто поддерживает Национал-либеральную партию (НЛП).

Йоханнис, который до избрания на пост главы государства в 2014 году возглавлял НЛП, в своих выступлениях регулярно подвергает жесткой критике Социал-демократическую партию (СДП), в том числе во время проходящей кампании по выборам в парламент, которые намечены на 6 декабря, а также однозначно высказывается в поддержку НЛП. Представители СДП обратились в среду в Национальный совет аудио-визуальных СМИ с требованием, чтобы выступления главы государства засчитывались как эфирное время, предоставленное, согласно закону, на предвыборную пропаганду НЛП.

"Президент не может быть членом партии, но это не значит, что президент должен быть немым или не иметь политических мнений, - сказал он. - Думаю, президент поступает правильно, высказывая свое мнение". "Президент Румынии не может подвергаться политической цензуре, и <...> я буду продолжать делать оценки и замечания, которые имеют важность для румын".

В настоящее время в Румынии у власти находится правоцентристское правительство НЛП. Кабинет пользуется безусловной поддержкой президента Йоханниса. Правительство Лудовика Орбана было образовано после отставки в октябре прошлого года левоцентристского кабинета СДП, которая, однако, сохраняет относительное большинство в парламенте.