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CNN: в Сомали умер сотрудник ЦРУ США, получивший ранение при выполнении операции

Его личность не раскрывается

НЬЮ-ЙОРК, 26 ноября. /ТАСС/. Сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США умер в конце прошлой неделе в Сомали от полученного ранения. Об этом сообщил в среду телеканал CNN.

По словам его источников, указанный сотрудник был ранен при выполнении операции в Сомали, какой именно, не уточняется. Его личность не раскрывается. Официального подтверждения не поступало.

В октябре СМИ сообщили, что действующий президент США Дональд Трамп намерен вывести американский воинский контингент из Сомали. Согласно оценкам телеканала, в стране сейчас около 600 американских военных. Число находящихся в Сомали сотрудников ЦРУ не уточняется.

Американские силы оказывают поддержку в борьбе с международными террористическими группировками. Они также помогают в подготовке сомалийских военных.

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