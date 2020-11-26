Работу парламента Папуа - Новой Гвинеи приостановили из-за коронавируса

СИДНЕЙ, 26 ноября. /ТАСС/. Парламент Папуа - Новой Гвинеи приостановил свою работу из-за того, что у троих депутатов диагностировали COVID-19. Об этом в четверг сообщила радиостанция Radio New Zealand .

По ее данным, все депутаты новогвинейского парламента были направлены на диагностическое тестирование после того, как медики подтвердили диагноз троих из них. Зал заседаний высшего законодательного органа страны был временно закрыт для санитарной обработки, а его работа приостановлена на неопределенный срок. Сотрудники министерства здравоохранения отслеживают контакты зараженных, чтобы избежать широкого распространения вируса.

По словам государственного инспектора по вопросам пандемии Дэвида Мэннинга, в стране за минувшие сутки было выявлено 15 новых случаев заражения коронавирусом. Трое из них зарегистрированы в столице страны Порт-Морсби, а еще 12 - в провинции Западная Новая Британия, расположенной в юго-западной части острова Новая Британия. Общее число инфицированных в стране выросло до 645, количество умерших в результате вызванных вирусом осложнений увеличилось до 7.

Первый случай заражения в Папуа - Новой Гвинее был зафиксирован 20 марта, после чего власти закрыли границы и ввели жесткие эпидемические ограничения. С 17 июля на территории страны фиксируется небольшой, но постоянный прирост числа заразившихся.