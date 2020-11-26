Работу парламента Папуа - Новой Гвинеи приостановили из-за коронавируса

СИДНЕЙ, 26 ноября. /ТАСС/. Парламент Папуа - Новой Гвинеи приостановил свою работу из-за того, что у троих депутатов диагностировали COVID-19. Об этом в четверг сообщила радиостанция Radio New Zealand.
По ее данным, все депутаты новогвинейского парламента были направлены на диагностическое тестирование после того, как медики подтвердили диагноз троих из них. Зал заседаний высшего законодательного органа страны был временно закрыт для санитарной обработки, а его работа приостановлена на неопределенный срок. Сотрудники министерства здравоохранения отслеживают контакты зараженных, чтобы избежать широкого распространения вируса.
По словам государственного инспектора по вопросам пандемии Дэвида Мэннинга, в стране за минувшие сутки было выявлено 15 новых случаев заражения коронавирусом. Трое из них зарегистрированы в столице страны Порт-Морсби, а еще 12 - в провинции Западная Новая Британия, расположенной в юго-западной части острова Новая Британия. Общее число инфицированных в стране выросло до 645, количество умерших в результате вызванных вирусом осложнений увеличилось до 7.
Первый случай заражения в Папуа - Новой Гвинее был зафиксирован 20 марта, после чего власти закрыли границы и ввели жесткие эпидемические ограничения. С 17 июля на территории страны фиксируется небольшой, но постоянный прирост числа заразившихся.