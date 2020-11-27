СМИ: в Японии отменили новогодние мероприятия с участием императорской семьи

ТОКИО, 27 ноября. /ТАСС/. Управление делами японского императорского двора приняло решение отменить новогодние мероприятия с участием императорской семьи, традиционно проводимые для местного населения в январе, из-за ситуации с распространением коронавируса. Об этом в пятницу сообщил телеканал NHK.

Отмечается, что в последний раз подобные мероприятия были отменены в 1990 году в связи с трауром по случаю кончины императора Хирохито, который приходится дедом нынешнему императору Нарухито.

Ежегодно 2 января десятки тысяч жителей Японии собираются перед императорским дворцом в Токио, чтобы увидеть императорскую чету. Император с императрицей, а также другие члены императорской семьи несколько раз в течение дня выходят на специальный балкон, защищенный пуленепробиваемым стеклом, и приветствуют собравшихся. В 2020 году зрителями новогоднего приветствия стали около 68 тыс. человек.

26 ноября в Японии был зафиксирован очередной антирекорд выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом - инфицирование обнаружили у более чем 2,5 тыс. человек. Всего с начала пандемии на территории страны зафиксировано более 150 тыс. заражений, выявлено 2 063 летальных исхода. Выздоровели порядка 117 тыс. человек, в то время как 410 пациентов находятся в тяжелом состоянии.