Бывшие руководители Citgo получили тюремные сроки в Венесуэле

ГАВАНА, 27 ноября. /ТАСС/. Суд Каракаса приговорил в четверг к тюремному заключению по обвинению в коррупции шестерых бывших руководителей компании Citgo - американского подразделения венесуэльской государственной нефтегазовой компании PDVSA. Об этом сообщается на сайте Верховного суда Боливарианской Республики.

Отмечается, что бывший президент Citgo Хосе Перейра будет лишен свободы на 13 лет и семь месяцев. Пятеро бывших вице-президентов осуждены на восемь лет и 10 месяцев.

Группа руководителей Citgo была задержана в Венесуэле по подозрению в коррупции в ноябре 2017 года. По словам генерального прокурора страны Тарека Вильяма Сааба, задержанные обратились за получением кредита в размере $4 млрд без разрешения исполнительной власти. Под стражу были взяты бывший президент Citgo Хосе Перейра и пятеро вице-президентов: Томеу Вадель, Алирио Самбрано, Хорхе Толедо, Густаво Карденас и Хосе Луис Самбрано. В декабре 2019 года они были отпущены под домашний арест, но спустя два месяца опять взяты под стражу.

В конце июля Густаво Карденас и Хорхе Толедо вновь были отпущены из тюрьмы под домашний арест.

Citgo владеет тремя нефтеперерабатывающими заводами (в штатах Иллинойс, Луизиана и Техас) и сетью заправок в США. После того как вашингтонская администрация признала Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы, американские суды позволили назначенному оппозицией совету директоров взять под контроль Citgo, которая оценивается примерно в $8 млрд.