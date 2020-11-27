Помпео назвал возвращение американцев из КНДР самым ярким событием на посту госсекретаря

НЬЮ-ЙОРК, 27 ноября. /ТАСС/. Американский госсекретарь Майкл Помпео считает самым запоминающимся моментом за время пребывания на данном посту возвращение в 2018 году в США трех сограждан, прежде находившихся в заключении в КНДР. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News, которое вышло в эфир в четверг.

На просьбу журналиста назвать событие, которое ему особенно запомнилось за время пребывания на должности руководителя внешнеполитического ведомства, Помпео ответил: "У меня пока не было времени поразмышлять об этом. Думаю, если бы мне нужно было дать ответ быстро, то возвращение из Пхеньяна с тремя американцами, поездка с ними домой из Азии, воссоединение их с семьями - это было нечто". "Им угрожала опасность, а у нас появилась возможность вернуть тем утром трех американцев домой в самом начале моего пребывания на посту госсекретаря", - добавил он. Помпео отметил, что пока еще не решил, чем будет заниматься после того, как уйдет с поста госсекретаря.

Речь идет о трех американцах корейского происхождения, которые были осуждены в КНДР по обвинениям в шпионаже и во враждебных действиях. Помпео в мае 2018 года доставил их на родину. Самолет с ними прибыл из Пхеньяна на авиабазу ВВС США Эндрюс, расположенную в штате Мэриленд вблизи Вашингтона. Репортажи об этом событии тогда вели в прямом эфире все центральные американские телеканалы. На авиабазе американцев встречали президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья, прилетевшие из Белого дома на вертолете, а также вице-президент Майкл Пенс.

В США 3 ноября состоялись всеобщие выборы. Согласно оценкам ведущих американских СМИ, демократ Джозеф Байден заручился поддержкой более 270 выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над действующим президентом США Дональдом Трампом в борьбе за пост главы государства. Байден объявил о своей победе на выборах. Баллотирующийся на второй срок Трамп не признал поражение и заявил о решении обращаться в суды относительно подсчета голосов избирателей, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов. Байден назвал своим кандидатом на посте госсекретаря Энтони Блинкена.