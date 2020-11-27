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Помпео назвал возвращение американцев из КНДР самым ярким событием на посту госсекретаря

Майкл Помпео отметил, что пока не решил, чем будет заниматься после того, как уйдет с поста госсекретаря

НЬЮ-ЙОРК, 27 ноября. /ТАСС/. Американский госсекретарь Майкл Помпео считает самым запоминающимся моментом за время пребывания на данном посту возвращение в 2018 году в США трех сограждан, прежде находившихся в заключении в КНДР. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News, которое вышло в эфир в четверг.

На просьбу журналиста назвать событие, которое ему особенно запомнилось за время пребывания на должности руководителя внешнеполитического ведомства, Помпео ответил: "У меня пока не было времени поразмышлять об этом. Думаю, если бы мне нужно было дать ответ быстро, то возвращение из Пхеньяна с тремя американцами, поездка с ними домой из Азии, воссоединение их с семьями - это было нечто". "Им угрожала опасность, а у нас появилась возможность вернуть тем утром трех американцев домой в самом начале моего пребывания на посту госсекретаря", - добавил он. Помпео отметил, что пока еще не решил, чем будет заниматься после того, как уйдет с поста госсекретаря.

Речь идет о трех американцах корейского происхождения, которые были осуждены в КНДР по обвинениям в шпионаже и во враждебных действиях. Помпео в мае 2018 года доставил их на родину. Самолет с ними прибыл из Пхеньяна на авиабазу ВВС США Эндрюс, расположенную в штате Мэриленд вблизи Вашингтона. Репортажи об этом событии тогда вели в прямом эфире все центральные американские телеканалы. На авиабазе американцев встречали президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья, прилетевшие из Белого дома на вертолете, а также вице-президент Майкл Пенс.

В США 3 ноября состоялись всеобщие выборы. Согласно оценкам ведущих американских СМИ, демократ Джозеф Байден заручился поддержкой более 270 выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над действующим президентом США Дональдом Трампом в борьбе за пост главы государства. Байден объявил о своей победе на выборах. Баллотирующийся на второй срок Трамп не признал поражение и заявил о решении обращаться в суды относительно подсчета голосов избирателей, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов. Байден назвал своим кандидатом на посте госсекретаря Энтони Блинкена.

Теги
СШАКНДРПомпео, Майкл (Майк)
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