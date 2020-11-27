Боррель сравнил Мадуро с Лукашенко

МАДРИД, 27 ноября. /ТАСС/. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает, что ситуация, в которой оказались президенты Белоруссии и Венесуэлы Александр Лукашенко и Николас Мадуро, похожа. Соответствующее мнение верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности выразил в опубликованном в пятницу интервью электронной газете elDiario.

"Я сравнил Мадуро с Лукашенко и Лукашенко с Мадуро: они оба находятся в одинаковой ситуации, два президента, которые [занимают свои посты в] результате выборов, легитимность которых мы не признаем, но это не мешает им обладать той силой, которой они обладают, - уточнил Боррель. - Потому что, признаем мы их или нет, они контролируют страну".

По его словам, ситуация "не решится с выходом на балкон и произношением пламенной речи или увеличением санкций, которые имеют очень суровые последствия для населения". "Если бы политические [проблемы] решались с помощью заявлений, все было бы намного проще", - уточнил глава дипломатии ЕС.