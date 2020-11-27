Жители Карабаха вручили российским миротворцам фрукты и сладости в знак благодарности

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Жители Нагорного Карабаха поблагодарили российских миротворцев за помощь и вручили им фрукты и сладости. Об этом сообщили журналистам в Минобороны в пятницу.

"Местные жители и представители администрации Нагорного Карабаха посетили российские миротворческие посты и вручили военнослужащим фруктовые наборы и сладости", - отметили в военном ведомстве.

Жители и представители администрации уточнили, что таким образом "выразили свою благодарность российским военнослужащим, обеспечивающим мир в регионе".

Накануне при содействии российских миротворцев свыше 1,7 тыс. беженцев вернулись из Армении в свои дома в Нагорном Карабахе. Всего в места прежнего проживания при содействии российских миротворцев вернулись уже около 19 тыс. жителей Нагорного Карабаха.

Также российские миротворцы оказывают содействие в восстановлении объектов социальной инфраструктуры и жилых домов в Нагорном Карабахе. Для этих целей в Степанакерт доставлены более 300 тонн строительных материалов. В свою очередь специалисты Центра гуманитарного разминирования проводят инженерную разведку и очистку от взрывоопасных предметов участка дороги в Степанакерте.

"За сутки обнаружено 87 взрывоопасных предметов, которые вывезены на специально оборудованный полигон и уничтожены", - добавили в военном ведомстве. Всего за время миротворческой операции российские инженерные подразделения разминировали свыше двух гектаров местности и около трех километров дорог, им удалось обнаружить и обезвредить 144 взрывоопасных предмета.