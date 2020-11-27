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СМИ: аравийская коалиция нанесла массированные удары по позициям хуситов в Йемене

По данным телеканала Al Masirah, интенсивным налетам подверглись провинция Амран, а также западные и северные окрестности столицы страны Саны

ТАСС, 27 ноября. Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция нанесла массированные удары по военным объектам сторонников мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) в Йемене. Об этом сообщает в пятницу подконтрольный хуситам телеканал Al Masirah.

По его данным, интенсивным налетам подверглись провинция Амран, а также западные и северные окрестности столицы страны Саны. О жертвах или пострадавших в результате ударов информация не поступала. Телеканал утверждает, что боевая авиация коалиции продолжает летать в небе над Саной.

Теги
ЙеменСаудовская Аравия
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