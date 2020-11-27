За Зеленского на внеочередных выборах готовы проголосовать почти 40% украинцев

КИЕВ, 27 ноября. /ТАСС/. Действующий глава государства Владимир Зеленский в случае проведения внеочередных президентских выборов в ближайшее воскресенье может рассчитывать на поддержку 39,8% украинских избирателей. Об этом свидетельствуют результаты общенационального исследования компании R&B Group "Электоральные настроения украинцев: президентский и партийный рейтинги", проведенного с 16 по 25 ноября и опубликованного в пятницу.

"За действующего президента Владимира Зеленского готовы проголосовать 26,4% всех украинских избирателей в случае проведения внеочередных президентских выборов в ближайшее воскресенье, или 39,8% тех, кто намерен участвовать в голосовании и определился с выбором кандидата", - отмечается в исследовании.

Соцопрос показал, что за экс-президента, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко готовы проголосовать 10,4% всех избирателей, или 15,7% тех, кто намерен участвовать в голосовании и определился с выбором, а за одного из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрия Бойко - 10,2% и 15,4% соответственно.

За лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко готовы проголосовать 6,7% респондентов, или 10,1% намеренных участвовать в голосовании и определившихся с выбором, за лидера партии "Сила и честь" Игоря Смешко - 3,2% и 4,8% соответственно.

"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Парламентская партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) в случае проведения внеочередных выборов в Верховную раду Украины в ближайшее воскресенье могла бы занять второе место после президентской партии "Слуга народа", говорится в исследовании.

"За партию "Слуга народа" готовы проголосовать 19,9% всех украинских избирателей, или 30,1% тех из них, кто намерен участвовать в голосовании и определился с выбором, за "Оппозиционную платформу - За жизнь" проголосовали бы 13,1% всех избирателей, или 19,8% определившихся", - отмечается в исследовании.

В пятерку лидеров, которые имеют шансы преодолеть пятипроцентный барьер, вошли также партии "Европейская солидарность" (10,1% и 15,3% соответственно), "Батькивщина" (6,8% и 10,3% соответственно) и "Сила и честь" (3,6% и 5,4% соответственно). Остальные политические силы не преодолели бы проходной барьер.

Опрос проходил в Киеве и 24 областях Украины, кроме неподконтрольных центральной власти территорий. Опрошено 1 800 респондентов старше 18 лет методом личного интервью по выборке, репрезентативной по месту проживания, полу и возрасту.

На очередных парламентских выборах в 2019 году партия "Слуга народа" получила поддержку 43,16% избирателей, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 13,05%, "Батькивщина" - 8,18%, "Европейская солидарность" - 8,1%, "Голос" - 5,82%.