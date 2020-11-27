Литва намерена уголовно преследовать виновных в насилии в Белоруссии

ВИЛЬНЮС, 27 ноября. /ТАСС/. Литовская юстиция намерена уголовно преследовать лиц, виновных, по ее мнению, в применении насилия к участникам протестов в Белоруссии. Об этом в пятницу заявил журналистам Гедрюс Данелис, адвокат находящегося в Литве активиста белорусской оппозиции Максима Хорошина, который утверждает, что подвергся на родине жестокому насилию.

"Литовские законы предусматривают возможность возбуждения уголовного дела в отношении лиц, которые в Литве не проживают", - утверждал адвокат.

По словам юриста, собрано достаточно материала, подтверждающего факт применения насилия, заявитель находится на территории Литвы, в Генеральную прокуратуру Литвы подано заявление о возбуждении уголовного дела по подозрению в совершении преступления против человечности. Адвокат утверждал также, что установлен человек - представитель силовых структур Белоруссии, - избивавший его клиента.

Представители белорусской оппозиции предлагают учредить в Литве координационный центр по международному судебному преследованию лиц, виновных в насилии против участников протестов в Белоруссии.

Как отмечают литовские эксперты, Вильнюс вполне мог бы стать местом учреждения такого центра, но выражают сомнения по поводу уголовного преследования юстицией балтийской республики граждан Белоруссии по происходящим в соседней стране событиям.