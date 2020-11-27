Трамп ретвитнул несколько сообщений об убийстве иранского ученого-ядерщика

ВАШИНГТОН, 27 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп разместил в пятницу на своей странице в Twitter несколько записей других пользователей соцсети об убийстве ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде, который был руководителем центра исследований при министерстве Ирана. Американский президент, однако, сам пока никак не прокомментировал эту ситуацию.

В одном из этих сообщений, написанных израильским журналистом Йоси Мельманом, в частности, утверждается, что иранский ученый в течение многих лет был целью израильской разведки "Моссад". Хозяин Белого дома не сопроводил эти ретвиты никакими собственными комментариями.

В Белом доме, Госдепартаменте и Пентагоне пока не ответили на просьбу ТАСС прокомментировать убийство ученого.

Ранее глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф написал в своем Twitter, что в убийство Фахризаде прослеживается след Израиля.

Агентство Фарс сообщило о покушении на ученого-физика в районе города Дамовенд провинции Тегеран. Позже министерство обороны страны подтвердило, что Фахризаде был ранен и умер в больнице.