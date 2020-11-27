И.о. министра обороны США прибыл с необъявленным визитом в Сомали

ВАШИНГТОН, 27 ноября. /ТАСС/. Исполняющий обязанности министра обороны США Кристофер Миллер посетил с необъявленным визитом Сомали. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Пентагона.

Как подчеркивается в заявлении, Миллер встретился с дислоцированными там американскими военнослужащими, поздравив из с Днем благодарения. Как отмечают американские СМИ, это первый визит шефа Пентагона в Сомали. До этого Миллер также останавливался в Джибути.

"Находясь в этих местах, и.о. министра также вновь подчеркнул решимость США добиваться снижения активности насильственных экстремистских организаций, которые угрожают интересам США, их партнеров и союзников в регионе", - говорится в документе.

Ранее Миллер отправился в свою первую зарубежную поездку в качестве и. о. руководителя американского военного ведомства на Ближний Восток. Исполняющим обязанности министра обороны президент США Дональд Трамп назначил Миллера 9 ноября.

В октябре американские СМИ сообщили, что Трамп намерен вывести американский воинский контингент из Сомали. Согласно их оценкам, в стране сейчас около 600 американских военных. Американские силы оказывают поддержку в борьбе с международными террористическими группировками. Они также помогают в подготовке сомалийских военных.