Премьер Молдавии попросит у РФ и других стран помощи в получении вакцины от COVID-19

КИШИНЕВ, 27 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Молдавии Ион Кику попросит содействия РФ и ряда стран ЕС в получении вакцины от COVID-19. Об этом он сообщил в пятницу на заседании Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья.

На встрече было принято решение вернуться к чрезвычайному положению в сфере здравоохранения на фоне ухудшающейся эпидемической ситуации в стране.

"Кику обратился к премьер-министрам стран Балтии - Латвии и Литвы - с просьбой выделить Республике Молдова часть квот на вакцину, которые они получат от ЕС", - говорится в сообщении пресс-службы правительства. "Я также намерен обсудить со своим коллегой из Венгрии, а также коллегами в Румынии и Российской Федерации, чтобы они помогли предоставить Молдавии вакцины, как только эти препараты пройдут все испытания и получат разрешения", - приводит пресс-служба слова премьера.

Кроме того, Кику сообщил, что власти планируют выплачивать переболевшим COVID-19 вознаграждения за сдачу плазмы, которая, по мнению специалистов, помогает спасать жизни пациентов в тяжелом состоянии. Донорам планируют выплачивать по 3 тыс. леев (около €150).

С 30 ноября республика возвращается к режиму чрезвычайного положения в сфере здравоохранения из-за ухудшающейся эпидемической ситуации. Принято решение частично вернуть госслужащих на удаленный режим работы. Кроме того, запрещена работа ночных клубов, а также кафе и ресторанов после 22:00.

В стране сохраняются ограничения на въезд для иностранцев, а также на проведение массовых мероприятий. В общественных местах обязательно ношение защитных масок, причем для жителей Кишинева маски стали обязательными и на открытом воздухе.