FT: Борис Джонсон может сменить главу МИД Великобритании в начале 2021 года

ЛОНДОН, 27 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обдумывает совершить перестановки в правительстве, которые могут затронуть в том числе нынешнего главу МИД Доминика Рааба. Об этом в пятницу сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники на Даунинг-стрит, 10.

По их сведениям, одним из главных кандидатов на должность министра иностранных дел является экс-глава Минфина Саджид Давид, покинувший правительство в феврале текущего года на фоне противостояния с уже бывшим главным советником Джонсона Домиником Каммингсом, который оставил свой пост 13 ноября. При таком сценарии сам Рааб может занять место министра по особым поручениям, канцлера герцогства Ланкастерского Майкла Гоува. Последний в свою очередь может получить портфель министра здравоохранения, придя на смену Мэтту Хэнкоку.

Кроме того, в новый состав правительства также может войти Энн-Мари Тревелиан, ранее возглавлявшая министерство по вопросам международного развития, которое было упразднено в 2020 году. Как отметила газета, перестановки могут произойти в начале следующего года, либо после выборов в органы местного самоуправления, которые состоятся в Великобритании в мае.

Задумывая изменения в кабинете министров, Джонсон пытается заново выстроить общепартийный курс после ухода Каммингса, считавшегося "архитектором Brexit", подчеркнуло издание. Ожидается, что повышение по службе могут получить политики, давно работающие с Джонсоном, включая заместителя министра иностранных дел Джеймса Клеверли, который тесно взаимодействовал с действующим премьером еще во времена его работы мэром Лондона.

Таким образом, как считает газета, Джонсон хочет послать сигнал тем однопартийцам в парламенте, которые голосуют против инициатив нынешнего кабинета, о том, что назначение на высокий пост в органах исполнительной власти будет зависеть от их лояльности к правительству.