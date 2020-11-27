Макрон ждет от правительства предложений по улучшению имиджа полиции

ПАРИЖ, 27 ноября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон осудил недавнее избиение полицейскими темнокожего француза и потребовал от правительства внести предложения по повышению доверия населения к сотрудникам правоохранительных органов.

"Кадры нападения на Мишеля Цеклера, которые мы все видели, неприемлемы. Они срамят нас, - написал он в обращении, опубликованном на его странице в Facebook в пятницу вечером. - Я прошу правительство незамедлительно внести предложения, направленные на то, чтобы подтвердить узы доверия, которые, естественно, должны существовать между французами и теми, кто их защищает, и для более эффективной борьбы со всеми формами дискриминации".

Французский лидер заявил, что власти не должны допускать "расцвета ненависти и расизма". Он указал на неприемлемость неоправданного насилия со стороны некоторых блюстителей порядка, которое подрывает доверие к профессионализму других сотрудников. В то же время Макрон подчеркнул, что верит в образцовые отношения между полицией и гражданами республики и заявил, что не потерпит насилия в отношении полицейских и жандармов.

Инцидент с темнокожим продюсером Цеклером произошел 21 ноября. В нарушение санитарных норм, действующих во Франции в связи с пандемий коронавируса, он гулял по улице без маски. Увидев полицейскую машину, мужчина попытался скрыться от правоохранителей в своей студии, чтобы избежать штрафа. Однако сотрудники полиции последовали за ним. Войдя в помещение, по словам потерпевшего, они начали его избивать и оскорблять. После этого инцидента, который попал на видео и разошелся в интернете, продюсер подал жалобу на действия полицейских, обвинив их в "применении чрезмерного насилия" и "оскорблениях расового характера".

Скандал произошел на фоне обсуждения в парламенте Франции законопроекта "О глобальной безопасности". Главным пунктом критики со стороны журналистов и ряда политиков стало положение, запрещающее распространение фото и видео с участием сотрудников правоохранительных органов при исполнении с целью раскрытия их личности и с призывами к насилию в отношении них.