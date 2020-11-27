Венецианская комиссия начнет работу с Киевом на фоне конституционного кризиса 2 декабря

КИЕВ, 27 ноября. /ТАСС/. Эксперты Венецианской комиссии Совета Европы проведут онлайн-оценку состояния антикоррупционного законодательства Украины 2 декабря, окончательное заключение может быть готово до 10 декабря. Об этом в пятницу сообщил глава комитета Верховной рады по вопросам правовой политики Андрей Костин в ходе заседания Национального совета по вопросам антикоррупционной политики под председательством президента страны Владимира Зеленского.

"Народный депутат [Костин] сообщил, что по просьбе президента 2 декабря состоится онлайн-визит экспертов Венецианской комиссии в наше государство для оценки состояния антикоррупционного законодательства", - проинформировал офис президента Украины. Уточняется, что Костин выразил надежду на то, что "соответствующее заключение Венецианской комиссии будет подготовлено до 10 декабря".