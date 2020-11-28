Помпео осудил приговор, вынесенный в Венесуэле экс-руководителям компании Citgo

ВАШИНГТОН, 28 ноября. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео в пятницу осудил решение суда Каракаса, приговорившего к тюремному заключению по обвинению в коррупции шестерых бывших руководителей компании Citgo - американского подразделения венесуэльской государственной нефтегазовой компании PDVSA.

"Соединенные Штаты решительно осуждают неправомерное вынесение обвинительного приговора шести [экс-руководителям] Citgo в ходе судебного разбирательства, которое следует описать как "суд кенгуру" (английская идиома, означающая пародию на правосудие - прим. ТАСС)", - говорится в распространенном пресс-службой Госдепа заявлении Помпео.

"После того, как их первоначальная явка в суд отменялась более десятка раз за последние три года, незаконная судебная система Венесуэлы внезапно осудила и вынесла [им] приговор <...> без каких-либо доказательств", - добавил шеф американской дипломатии. По его словам, экс-руководители Citgo "по этим ложным обвинениям неправомерно находились под стражей более трех лет", и большую часть этого времени условия их содержания, как утверждает Помпео, были "ужасающими".

Приговор экс-руководителям Citgo был вынесен в четверг. Согласно решению суда, бывший президент компании Хосе Перейра будет лишен свободы на 13 лет и семь месяцев. Пятеро бывших вице-президентов Citgo осуждены на восемь лет и 10 месяцев.

Группа руководителей Citgo была задержана в Венесуэле по подозрению в коррупции в ноябре 2017 года. По словам генерального прокурора страны Тарека Вильяма Сааба, задержанные обратились за получением кредита в размере $4 млрд без разрешения исполнительной власти. Под стражу были взяты бывший президент Citgo Хосе Перейра и пятеро вице-президентов: Томеу Вадель, Алирио Самбрано, Хорхе Толедо, Густаво Карденас и Хосе Луис Самбрано. В декабре 2019 года они были отпущены под домашний арест, но спустя два месяца опять взяты под стражу. В конце июля Густаво Карденас и Хорхе Толедо вновь были отпущены из тюрьмы под домашний арест.

Citgo владеет тремя нефтеперерабатывающими заводами (в штатах Иллинойс, Луизиана и Техас) и сетью заправок в США. После того как вашингтонская администрация признала Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы, американские суды позволили назначенному оппозицией совету директоров взять под контроль Citgo, которая оценивается примерно в $8 млрд.