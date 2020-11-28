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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Иностранные дипломаты отправились в перешедший под контроль Азербайджана Агдамский район

Они посетят город Тертер, который серьезно пострадал от артиллерийских обстрелов

БАКУ, 28 ноября. /ТАСС/. Власти Азербайджана в субботу организовали поездку аккредитованных в республике иностранных дипломатов в Агдамский район, который в соответствии с трехсторонним заявлением о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе перешел 20 ноября под контроль Баку. Об этом сообщил помощник президента страны Хикмет Гаджиев.

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"Отправляемся с представителями дипломатического корпуса, главами международных организаций в освобожденный от оккупации Агдам", - написал он на своей странице в Twitter. Гаджиев отметил, что вместе с дипломатами туда отправляется и футбольный клуб "Карабах".

Он добавил, что представители дипломатического корпуса посетят город Тертер, который серьезно пострадал от артиллерийских обстрелов с армянской стороны во время боевых действий.

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