В митинге против закона о безопасности в Париже приняли участие 46 тыс. человек

ПАРИЖ, 28 ноября. /ТАСС/. Порядка 46 тыс. человек приняли участие в акции протеста против принятия закона "О глобальной безопасности" в Париже. Об этом в субботу сообщил телеканал BFM со ссылкой на МВД страны.

"По данным МВД, в субботу в манифестации против закона "О глобальной безопасности" приняли участие 46 тыс. человек", - отмечает телеканал. В прошлую субботу число протестующих составило 22 тыс.

Согласно данным правоохранительных органов, в аналогичной демонстрации в Лионе участие приняли 7,5 тыс. человек, в Бордо - 6 тыс., в Страсбурге - 1,5 тыс., в Лилле - 1,4 тыс.

Префектура полиции также сообщила, что задержала девять человек на акции протеста.

"По состоянию на 18:15 (20:15 мск - прим. ТАСС) полицейские задержали девять человек", - отмечается в Twitter префектуры.

Основную критику со стороны журналистов, политиков и населения вызвала статья 24 закона "О глобальной безопасности", касающаяся фото- и видеосъемки стражей порядка. Этот пункт предусматривает наказание в виде одного года лишения свободы и штрафа в размере 45 тысяч евро за распространение "изображения лица или другого элемента идентификации представителя национальной полиции, жандарма или сотрудника муниципальной полиции с целью нанести ему вред физического или психического характера". Рассмотрение законопроекта началось в нижней палате парламента 18 ноября. Сразу после начала дискуссий в Париже прошли первые акции протеста.