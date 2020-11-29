В совете белорусской оппозиции нет информации о возможном освобождении Виктора Бабарико

МИНСК, 29 ноября. /ТАСС/. Координационный совет (КС) белорусской оппозиции не владеет информацией о возможном освобождении Виктора Бабарико из СИЗО Комитета госбезопасности. Об этом сообщил в воскресенье представитель КС Иван Кравцов в телеграм-канале пресс-службы совета.

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"У нас такой информации нет", - отметил представитель Координационного совета. Между тем дочь Виктора Бабарико Мария заявила белорусскому порталу tut.by, что по делу ее отца, "к сожалению, нет никаких новостей".

Ранее член президиума Координационного совета Павел Латушко заявил о появлении информации о том, что "Виктор Дмитриевич [Бабарико] уже находится на свободе". "Она не подтвердилась по разным каналам, хотя кто его знает. Возможно, в ближайшее время она подтвердится, потому что сейчас [президент Белоруссии Александр] Лукашенко якобы отстаивает позицию, по нашим инсайдам, о том, чтобы Виктор Дмитриевич уехал на Кипр вместе со своим сыном. И это будет условием освобождения", - сказал Латушко.

Комитет госбезопасности 24 ноября сообщил, что экс-председателю правления ОАО "Белгазпромбанк" Виктору Бабарико предъявлено обвинение по фактам получения взяток организованной группой в особо крупном размере и легализации средств, полученных преступным путем. Бабарико не признал своей вины.

11 июня Комитет госконтроля (КГК) Белоруссии сообщил, что проводит обыск в Белгазпромбанке. Департамент финансовых расследований КГК возбудил уголовное дело по части 2 статьи 243 ("Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере") и по части 2 статьи 235 ("Легализация средств, полученных преступным путем в особо крупном размере"). В связи с этим власти сообщили о задержании по делу 15 человек.

Бабарико, который участвовал в избирательной кампании по выборам президента республики, но не был зарегистрирован в качестве кандидата, заявил, что ситуация, сложившаяся вокруг кредитного учреждения, носит заказной политический характер.